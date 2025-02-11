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Haber Merkezi

Türk ekonomisi, son dönemde atılan adımlarla birlikte başarılı bir seyirde yoluna devam ediyor...

Canlı yayın programlarında ekonominin etkileri, konuklar tarafından tek tek masaya yatırılıyor.

EKONOMİDE BATTI, BİTTİK SÖYLEMLERİ

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı tv100 kanalında katıldığı programda, Türkiye ekonomisine dair sert eleştirilerde bulundu.

Enflasyon, hayat pahalılığı ve yüksek kiralar gibi sorunları gündeme getiren Şen, ekonomide battık, bittik algısı yaptı.

SİNAN BURHAN'DAN YANIT

Bu sözlere yanıt, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan geldi.

"ATIN EŞEĞİN GİTMEDİĞİ YERE HAVAALANI YAPILDI"

Burhan, Türkiye’nin son yıllarda altyapı yatırımlarıyla büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Atın, eşeğin gitmediği yerlere havaalanları yapıldı, hastaneler, üniversiteler inşa edildi. Marmaray, Avrasya Tüneli gibi dev projeler hayata geçirildi. Türkiye, altyapı olarak çok büyüdü. Ekonomide olumlu adımlar atılmaya başladı; cari açık azaldı, CDS primleri düştü, istihdam arttı.

"ENSEYİ KARARTMAYALIM"

Ekonomik sıkıntıların var olduğunu kabul eden Burhan, ancak ülkenin tamamen kötü bir tablo çizilmesini eleştirerek, "Evet, kiralar pahalı, enflasyon var, hayat pahalılığı hissediliyor. Ama bu ülkeyi ‘battık, bittik’ diye göstermek haksızlık olur. Enseyi karartmayalım, insaflı olalım, olumlu olanları da söyleyelim." ifadelerini kullandı.