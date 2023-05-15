Sinan Oğan açıkladı! Her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceklerini vurgulayarak "İki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız." DEDİ.

AA

Türkiye'de yoğun seçim heyecanı devam ediyor...

14 Mayıs seçimlerinin ardından kesin olmayan verilere göre seçim ikinci türe kaldı.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise seçimin ardından açıklama yaptı.

Oğan, yurt dışı oyların sayımının sürdüğü ATO Congresium önünde yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren seçimlerin ikinci tura kalacağını söylediklerini hatırlattı.

"Hedefimizden geri durmadık"

Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan şöyle dedi:

O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık.

"Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik"

Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız.

"Her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız"

"İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi: