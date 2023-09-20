Sinan Oğan aracının fiyatıyla ilgili sessizliğini bozdu Gazeteci Deniz Zeyrek'in Sinan Oğan ile ilgili, '12 milyon TL'lik arabaya biniyor' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Oğan'ın aracının 6 milyon TL olduğu öğrenilirken, Zeyrek'ten özür açıklaması geldi.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, bugün Sinan Oğan ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Zeyrek, Oğan'ın 12 milyon liralık arabaya bindiğini iddia etti.

Zeyrek'in iddiası sonrası gözler Sinan Oğan'a çevrildi.

Hakkında yapılan paylaşımı alıntılayarak iddiaya cevap veren Oğan, aracının fiyatının 6 milyon TL olduğunu söyledi.

Oğan, "Bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Oğan aracın gerçek fiyatını açıkladı

Oğan konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2.el araç Meclis'teki birçok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz Bey'in dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk parçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım :) Ayrıca bu yanlış haber üzerinden bizi linçleyen siteler şimdi lütfen bu yanlışı düzeltsinler."

Oğan'ın açıklaması sonrası Deniz Zeyrek'ten de konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Zeyrek özür diledi

Hatasını kabul eden Zeyrek, Oğan'dan özür diledi.

Zeyrek, "Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda, söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı. Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim. 2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim. Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim." dedi.