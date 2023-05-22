Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden desteklediğini madde madde açıkladı İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, görüşmeler sonucu üzerinde anlaşılan konuları maddeler halinde sıraladı.

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Türkiye, ikinci tur seçimlerine gidiyor.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan ikinci tur mesajı çıktı.

İlk turda yer alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5,17 oy oranında oy aldı.

Oyların yüzde 5'ini alan Oğan, ikinci tur için herkesin kapısını çaldığı bir isim oldu.

Oğan ile görüşmek için ilk arayan Kemal Kılıçdaroğlu olurken, araya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

İkinci turda Milliyetçi tutumlarıyla gündeme gelen Oğan'ın adaylardan kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Oğan, seçime 6 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararını ise maddeler halinde sıraladı.

Oğan maddeleri şu şekilde ifade etti:

Müzakereler; aşağıdaki ilkeler çerçevesinde neticelendirmiştir.

* Her türlü terör örgütüne karşı kararlı ve istikrarlı mücadele devam edecek.

* Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde bir takvim mevcuttur ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacaktır. Ülkemizdeki sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır.

* Sınırlarımızdan kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst düzeye çıkarılacaktır.

* Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmezliği ve Madde 66'da yer alan Türklüğün Anayasa'dan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mevcudiyeti görülmüştür.

* Türk Devletleri Teşkilatı'nın her alanda güçlendirilmesi sağlanacaktır.