Sinan Oğan dördüncü cumhurbaşkanı adayı oldu Muharrem İnce'nin ardından Ata İttifak'ının adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak geçici cumhurbaşkanı aday listesine girdi. Oğan seçime katılmaya hak kazanan 4. aday oldu.

Haber Merkezi

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Bu iki aday dışında da Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten aday olduklarını açıkladı.

İmza süreci başladı

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci geçtiğimiz çarşamba günü başladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimler için geri sayım devam ederken cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler arasında yer alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin oyu geçerek, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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