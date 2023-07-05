Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ile alay etti: Kaybetse de kendisini başarılı buluyor

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14-28 Mayıs seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı.

Böylece Türkiye Yüzyılı başlamış oldu.

Seçimi kaybeden muhalefette ise koltuk savaşı sürüyor.



İkinci tura kalan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da, muhalefetteki taht kavgasına komik bir şekilde değindi.

Habertürk kanalına katılan Oğan, "Türk siyasetinde kendisini başarısız bulan kimse yok" diyerek şu cümleleri kurdu:

"Kısıtlı imkanlarla ulaşılabilecek en başarılı noktaya ulaştık. Gerçi Türk siyasetinde kendisini başarısız bulan kimse yok. Seçimi kaybeden Sayın Kılıçdaroğlu da kendisini çok başarılı buluyor."

Oğan sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle şu hakkı teslim edeyim. Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen, AK Parti cenahından ben bir eleştiri almadım, açık söyleyeyim. Önceden anlaşmış falan da değiliz. Normalde Cumhur İttifakı'nın beni linçlemesi lazımdı. Ben seçimi ikinci tura götürerek Kılıçdaroğlu'na bir şans daha sağladım. Ama beni en çok onlar linç ediyor. Öyle saldırılar aldım ki bazı şeyleri burada söylemek istemiyorum."