Sinan Oğan'dan 'makam' açıklaması: Kılıçdaroğlu her şeyi karşılamaya hazırdı CNN Türk canlı yayınında Kılıçdaroğlu'ndan makam talep ettiği iddialarına değinen Sinan Oğan, bir makam talep etmediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun her türlü imkanı karşılama konusunda hazır olduğunu açıkladı.

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Türkiye büyük seçimlerin ikinci turuna adım adım yaklaşıyor.

Son yaşanan gelişmeler arasında ise ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı var.

Sinan Oğan'ın bu kararı birçok tartışma masasına konu oldu.

Bu bağlamda Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde "makam" talep ettiğini iddia etti.

Bu iddialara net yanıt çok geçmeden geldi.

CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'ün konuğu olan Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini derinlemesine anlattı.

Kılıçdaroğlu her şeyi karşılamaya hazırdı

Oğan, makam talep etmediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm imkanları sağlama konusunda hazır olduğunu vurguladı.

"İkna olmadım"

Sinan Oğan şu cümlelerle devam etti;

Benim orada, Kılıçdaroğlu'ndan taleplerim olsaydı hepsini karşılamaya hazırdı.

Yani cumhurbaşkanı yardımcılığı, bazı bakanlıklar hazırdı, Sayın Kılıçdaroğlu bunları ifade etti. Ama benim için önemli olan Kılıçdaroğlu’ndan bir makam mevki talep etmek değil, 1 parlamento çoğunluğu kendisindeyken istikrar nasıl sağlanacak, 2 HDP desteği olmadan bu seçim alınabilir mi ve alınamayacağını ben zaten orada gördüm. Benim için Kılıçdaroğlu ile görüşmemizdeki temel konu ben ikna olmadım. Bu seçimin alınabileceğini HDP desteği olmadan alınabileceğine. HDP’nin bu desteği bedavadan vermeyeceğini alınsa dahi Kılıçdaroğlu'nun kazandığını varsayalım; Şimdi cumhurbaşkanlığı bir tarafta parlamento bir tarafta, ülke krize girecek.

"Büyük bir fedakarlıkta bulundum"