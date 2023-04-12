Sinan Oğan'ın asgari ücret vaadi: 30 bin lira olacak Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, asgari ücret vaadini açıkladı. Oğan katıldığı canlı yayında, asgari ücreti 30 bin liraya yükselteceklerini öne sürdü.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan dört aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu.

Siyasi partiler de bir yandan adayları için çalışmalar yürütürken diğer yandan da seçmenlere yönelik vaatler açıklanmaya başladı.

Seçim vaatleri açıklanmaya başlandı

Dün AK Parti'de çok kapsamlı bir ekonomik program hazırlanırken, emekliden gençlere, asgari ücretliden memura kadar her kesim için yapılacaklar anlatıldı.

Muhalefette ise Kemal Kılıçdaroğlu evinden çektiği videolarla vatandaşlara seslenirlen henüz seçim beyannamesi açıklanmadı.

Muharrem İnce'den de henüz öyle bir hamle gelmezken, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan canlı yayında şaşırtan bir açıklama yaptı.

"Asgari ücreti 30 bin lira yapacağız"

BBN Türk'te konuk olduğu yayında asgari ücretle ilgili vaadini açıkladı.

Buna göre Oğan, asgari ücret vaadini 30 bin lira olarak duyurdu.

Sinan Oğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: