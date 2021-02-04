Sınav için HES kodu nasıl alınır? ÖSYM'ye HES kodu nasıl eklenir? ÖSYM AİS HES kodu ekleme..

Sınav için HES kodu nasıl alınır? ÖSYM'ye HES kodu nasıl eklenir? ÖSYM AİS HES kodu ekleme..

ÖSYM 2021 yılı sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Sınavlara girişte HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Peki sınav için HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs nedeniyle eğitim hayatında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, HES kodu zorunluluğu devam ediyor.

ÖSYM sınavları için de gereken HES kodu, başvuru yapmak için gereken bilgiler arasında yer alıyor. Adaylar, HES kodlarını siteme nasıl ekleyeceğini de merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES kodu e-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ve SMS dakikalar içinde temin ediliyor.

Peki ÖSYM sınavları için HES kodu nası alınır? İşte SMS ile sınav için HES kodu alma yöntemi..

SINAVLAR İÇİN HES KODU ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan HES kodu, artık sınav başvurularında da kullanılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini açıkladı.

HES kodu, kişilerin koronavirüs riski taşıyıp taşımadığının kurumlarla paylaşılmasını sağlıyor. Böylece sınavlara girecek adayların risk durumu ÖSYM ile de paylaşılmış olacak.

ÖSYM İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor. Alınan önlemlerle sınavların daha güvenli bir şekilde yapılması planlanıyor. HES kodu almanın ise 3 yöntemi var.

1. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne giriliyor. "HES kodu oluştur" butonuna tıklanıyor, kod kullanım süresi seçiliyor ve kod oluşturuluyor.

2. HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kod geçerlilik süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e kısa mesaj (SMS) olarak gönderiliyor.

3. e-Devlet üzerinden HES kodu araması yapılıyor, açılan sayfada HES kodu butonuna tıklanıyor. HES kodunun üretileceği kişi seçimi yapılarak devam ediliyor. Kodun ismi ve geçerlilik süresi belirleniyor, kod oluşturma işlemi tamamlanıyor.

ÖSYM HES KODU EKLEME İŞLEMİ

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde başvuru ekranında HES kodunun girileceği bölüm doldurulacak.

Kodu girmeden başvuruya devam edilmesi durumunda adaylar, "HES kodu bilgilerinizi sisteme kaydederek başvuru işlemini yeniden başlatınız" uyarısını alacak.

Sistemde yer alan "Profilim" bölümünden "HES Kodu Bilgilerim" alanına girilecek. Ardından "Yeni Kayıt" butonuna basılarak başvuru işlemine geçilebilecek.