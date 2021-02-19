Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır?

Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır?

ÖSYM sınavlarının hafta sonu yasağına denk gelmesi nedeniyle sınavlara katılacak adayların yakınları, 'Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM, tüm sınavlarını erteleme kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM sınavlarına ilişkin yeni takvimin açıklanmasının ardından 'Sınav refakatçisi sokağa çıkma yasağından muaf mı? Refakatçi izin belgesi nasıl alınır?' soruları gündeme geldi.

Sınavlarda sokağa çıkma yasağından muaf kişiler açıklandı.

SINAV REFAKATÇİSİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar hafta sonu yasağına denk geldiği için sınavlara katılacak adaylar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, yasaklardan muaf tutulacak.

REFAKATÇİ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını Sınav Giriş Belgeleri ile belgeleyen adayların ve adayların yanlarında bulunan refakatçi ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bu duyuruya göre, fefakatçilerin, yanlarında kimlik haricinde bir belge bulundurması gerekmeyecek. Sadece sınava girecek adayların sınav giriş belgesine sahip olması gerekecek.

Sınav görevlilerinin de ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske kullanması gerekmektedir.