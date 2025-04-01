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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrıları sonrası sokaklara dökülen grupların protestolarının yerini bu kez boykot çağrıları aldı..

Özel'in çağrısıyla milli markalar boykot edilirken, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermeyen, sokak olaylarına destek vermeyen ünlüler de hedefe alındı.

CHP'Lİ BELEDİYELER TARAFINDAN GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLİYOR

Kullanıcılar tarafından tek tek ifşa edilip hedef gösterilen ünlü isimler arasında sosyal medya fenomeni ve komedyen Gökhan Ünver de yer alıyor.

Olaylara destek paylaşımı yapmayan ve adeta linç edilen Ünver, yüzbinlerce takipçisini de kaybetti.

Son yaşanan gelişmede ise Ünver'in gösteri etkinlikleri CHP'li belediyeler tarafından tek tek iptal edildi.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN ÜNVER'E SAHİP ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra sessiz kalması nedeniyle CHP’lilerinin hedef gösterdiği sonrasında da CHP’li belediyeler tarafından organizasyonları iptal edilen Gökhan Ünver’e Sincan Belediyesi kapılarını açtı.

Sincan Belediye Başkan Murat Ercan sosyal medya platformu X üzerinen konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜM ANKARALILAR KAPALI GİŞE İZLEMEYE HAZIRIZ"

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: