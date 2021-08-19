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    Sincar'da 10 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Sincar'da 10 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 19.08.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:36
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    Son günlerde Mehmetçik’in hedef noktası haline gelen Irak’ın kuzeyinde operasyonlar sürerken, terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha vuruldu.

    Kahraman komandolar, Sincar’a hava harekatı düzenledi.

    10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    10 terörist, etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonu, “Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz.” diyerek duyurdu.

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