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    Sinema salonları 2020'nin sonuna kadar kapatıldı

    Alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle, sinema salonları 2020'nin sonuna kadar kapalı olacak.
    • AA
    • 17.11.2020 - 20:08
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 20:28
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