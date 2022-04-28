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    Gezi bildirisine imza atanların sayısı artıyor

    Gezi bildirisine imza atanların sayısı artıyor

    “Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız” ifadelerinin bulunduğu bir bildiriyi imzalayan yönetmen, oyuncu ve senaristlerin sayısı her geçen dakika yükseliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 13:32
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    Gezi Parkı davasının yankıları sürüyor…

    4,5 yılın ardından çıkan kararlar tepkilere neden olurken, Gezi’ye destek verenler de bir bir ışık yakıyor.

    Bildiri imzaladılar

    Birçok oyuncu, yönetmen, senarist, “Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız” ifadelerinin bulunduğu bir bildiriyi imzalıyor.

    O isimler arasında Müjde Ar, Deniz Çakır, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh ve Meltem Cumbul gibi isimler de yer alıyor.

    İmzayı atıp, yayınlıyorlar

    İmzayı basan da listeyi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    O bildiride ise şu ifadeler yer alıyor:

    “Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız”

    "Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız.

    Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz.

    “Susmayacağız, korkmuyoruz, sinmiyoruz”

    Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

    Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!”

    Gezi bildirisine imza atanların sayısı artıyor #1


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