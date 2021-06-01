Sinemada oturma düzeni: Yan yana oturmak yasak mı?

Sinemalar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesinde belirlenen kurallara göre faaliyet gösterebilecek. Peki sinemada yan yana oturmak yasak mı? İşte genelgedeki o detay...

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapılarını seyirciye kapatan sinema salonlarının 07.00-21.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Sinema salonlarında alınacak tedbirler ile birlikte uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle netlik kazandı.

Genelgede yer alan oturma düzeni ise dikkat çekti. Vatandaşlar, sinemada yan yana oturmak yasak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki sinemada otutma düzeni nasıl olacak? Sinemada yan yana oturmak yasak mı? İşte genelgedeki o detay...

SİNEMA SALONLARINDA OTURMA DÜZENİ

Kademeli normalleşmenin ikinci etabına geçilmesiyle birlikte sinema salonları, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre faaliyet gösterebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri konulu genelgede konuyla ilgili olarak, "Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.'' ifadelerine yer verildi.

SİNEMADA YAN YANA OTURMAK YASAK MI?

Bu kurallara göre, sinema salonlarında bir koltuk dolu bir koltuk boş uygulaması olacağından yan yana oturulmayacak.