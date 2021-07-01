Sinemalar bugün açılıyor mu, yan yana oturmak yasak mı? Tüm hazırlıklar tamamlandı..

Sinemalar bugün açılıyor mu, yan yana oturmak yasak mı? Tüm hazırlıklar tamamlandı..

Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık bir yıldır faaliyetlerine ara veren sinema salonları, sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Peki sinema salonları bugün açılıyor mu?

Türkiye, vaka sayısının düşmesi ve aşılama oranının hız kazanmasıyla birlikte bugünden itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yapıyor.

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere birçok yasak sona ererken, sinemaların bugün açılıp açılmadığı merak konusu oldu.

Haziran ayında açılmasına karar verilen sinemaların, sektörden gelen talep doğrultusunda tekrar kapatılması kararlaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen normalleşme kararları kapsamında, sinemaların akıbeti de belli oldu. Peki sinemalar bugün açılıyor mu, yan yana oturmak yasak mı? İşte sinema salonlarının açılışı hakkında bilgi...

SİNEMA SALONLARI BUGÜN AÇILIYOR MU?

Koronavirüs önlemleri kapsamında, bulaş riskini önlemek adına faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açıyor.

Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açıldı.

Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

SİNEMADA YAN YANA OTURMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri konulu genelgede konuyla ilgili olarak, "Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.'' ifadelerine yer verilmişti.

Yeni genelgede böyle bir detay yer almıyor ancak sinema salonlarının, bulaş riskini en aza indirmek amacıyla bu kurala riayet edeceği ve yan yana oturmaya izin vermeyeceği düşünülüyor.