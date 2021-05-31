Sinemalar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? Sinema ve tiyatrolarda son durum..

Sinemalar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? Sinema ve tiyatrolarda son durum..

Salgın nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan sinema ve tiyatroların 1 Haziran sonrası açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, her alanda olduğu gibi sinema ve tiyatro gibi kültürel alanları da olumsuz etkiledi.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk aşaması sona ererken vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapılarını seyirciye kapatan sinema salonları ile tiyatroların akıbetinin ne olacağını merak ediyor.

Sinema salonları ile tiyatroların açılacağı günü bekleyenler, 1 Haziran'a saatler kala sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

Peki sinema ve tiyatro salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı? İşte sinema ve tiyatrolarda son durum...

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilindiği üzere sinema salonları ile tiyatrolar, koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir seyirciye kapalı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte beklentiler, bu işletmelerin 1 Haziran'da açılacağı yönünde.

Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşların gözü kulağı, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi.

31 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nda bu işletmeler için hijyen ve mesafe koşulları belirlenerek açılma kararı alınması bekleniyor.