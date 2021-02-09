Sinemalar ne zaman açılacak? Sinemaların açılış tarihi belli mi? Sinema salonlarının son durumu..

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte Türkiye'de kısıtlamalar yeniden uygulandı ve sinema salonları 1 Mart tarihine kadar kapatıldı. Peki sinemalar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle neredeyse 1 yıldır kapalı durumda olan sinema salonlarının akıbeti merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine gönderdiği son genelgede sosyal mesafe ve virüsün yayılmasını kontrol etmek amacıyla sinema salonlarının kapatıldığını duyurdu.

Sinema salonu işletmeleri ve film severler, sinemalar ne zaman açılacak? sorusunun cevabını yakından takip ediyor. Sinemaların açılış tarihi ile ilgili gelişmeler İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruluyor..

Peki sinemalar ne zaman açılacak? İşte o tarih..

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı son olarak 81 İl Valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgede gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.