Sınır bölgelerinde 3'ü PKK, 1'i FETÖ üyesi 26 kişi yakalandı

DHA

Hudut güvenliğinde güvenlik güçleri göz açtırmıyor.

Türkiye'ye sızmaya çalışan terör örgütü mensupları tek tek toplanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konu hakkındaki son operasyonları paylaştı.

26 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD-YPG, 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 26 kişinin yakalandığını duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.