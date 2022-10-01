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    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

    23-29 Eylül'de ülke genelinde 5 bin 119 düzensiz göçmen yakalanırken 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, 87 bin 258'e ulaştı.
    • 01.10.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 21:43
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    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapıldı.

    Paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 5 bin 119 düzensiz göçmen yakalandı.

    Bunların arasında 1943 Afganistan, 265 Pakistan uyruklu bulunuyor.

    2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Yasa dışı yollardan ülkeye girdiği tespit edilen 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

    Sınır dışı edilenlerin 1690'ını Afganistan, 308'ini Pakistan uyruklular oluşturuyor.

    Girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı: 224 bin 716

    Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-29 Eylül'de ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı. Bunlar arasında 50 bin 264 Afganistan, 9 bin 756 Pakistan uyruklu yer alıyor.

    Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.

    AA'nın haberine göre; yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 224 bin 716 oldu.

    Geri gönderme merkezlerinde 16 bin 512 düzensiz göçmen kalıyor. Merkezde kalanların arasında 3 bin 202 Afganistan, 4 bin 811 Pakistan uyruklu yer alıyor.

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı VİDEO

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı #1

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı #2


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