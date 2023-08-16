Sınır güvenliği operasyonu: Terör örgütlerinin kurnaz oyunları ortaya çıktı

Türkiye'nin sınır güvenliği, hudut birliklerinin etkin çalışmalarıyla bir kez daha kanıtlandı.
Son olayda, Suriye'den ülkemize ve ardından ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birlikleri tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.
Ancak, işin asıl vahim boyutu, yakalanan şahısların terör örgütleriyle bağlantıları.
Terörle bağlantıları ortaya çıktı
İncelemeler sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, haberi şu cümlelerle duyurdu;
Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.