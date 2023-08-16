Sınır güvenliği operasyonu: Terör örgütlerinin kurnaz oyunları ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, bunların da terörle bağlantıları bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin sınır güvenliği, hudut birliklerinin etkin çalışmalarıyla bir kez daha kanıtlandı.

Son olayda, Suriye'den ülkemize ve ardından ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birlikleri tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.

Ancak, işin asıl vahim boyutu, yakalanan şahısların terör örgütleriyle bağlantıları.

Terörle bağlantıları ortaya çıktı

İncelemeler sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, haberi şu cümlelerle duyurdu;