Sınır hattı Mehmetçik'e emanet! Hudut birlikleri 17 kişinin yasa dışı geçişini engelledi Güvenlik güçlerince korunan sınır hattında yaşanan son 8'i FETÖ, 1'i de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 17 kişinin geçişine izin verilmedi.

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Türk askeri, terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Bir yandan teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken bir yandan da yurdun sınırları korunuyor.

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere izin vermiyor.

17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yapılan incelemelerde, şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: