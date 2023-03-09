Sınır hattı Mehmetçik'e emanet! Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı

Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...
Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.
Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.
3 kişinin geçişi engellendi
Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 3 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Yapılan incelemelerde, şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.
Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi.