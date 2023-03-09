Sınır hattı Mehmetçik'e emanet! Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı Güvenlik güçlerince korunan sınır hattında yaşanan hareketlilikte 3 FETÖ terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.

Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.

3 kişinin geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 3 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yapılan incelemelerde, şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: