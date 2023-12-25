Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler, üs bölgeye sızmaya çalıştı.
Kahraman Mehmetçik, saldırılara sert karşılık verdi ve bölgede 56 terörist öldürüldü.
12 Türk askeri ise şehit düştü.
Hedefler imha ediliyor
Ardından şehidinin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik, bölgeye hava harekatları düzenlemeye başladı.
Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarla çok sayıda terör hedefi imha edildi.
Vurulan tesislerden dumanlar yükseldi
Öte yandan hava harekatları kapsamında Türk SİHA’lar örgütün Kamışlı’daki çimento ve elektrik tesislerinin bulunduğu 6’dan fazla tesise saldırı düzenlendi.
Vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi.
Patlamalar Nusaybin'den görüldü
Ardından bölgede peş peşe patlamalar meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan patlamalar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Patlamaların PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde yaşandığı gözlemlenirken, patlama sesinden sonra yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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