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Sınır hattında hareketli anlar! Türk SİHA'ları PKK'ya ait bir noktayı vurdu

Sınır hattında hareketli anlar! Türk SİHA'ları PKK'ya ait bir noktayı vurdu Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Kamışlı’da örgüte ait çimento ve elektrik tesisleri Türk SİHA’ları tarafından vuruldu. 6’dan fazla hedefin vurulmasıyla bölgeden dumanlar yükseldi.