Sınır kapılarında 'testsiz geçiş' günleri başladı

Sınır kapılarından giriş yapanlar için PCR testi zorunluluğunun kaldırılması, gurbetçileri mutlu etti.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının binlerin altına düşmesi üzerine uygulanan tüm kısıtlamalar sona erdi.

Kaldırılan uygulamalardan biri de Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış hızlı antijen testi zorunluluğuydu.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Genelge sınır kapılarında uygulanmaya başlandı.

"Artık daha kolay geçiyoruz"

Romanya'dan İstanbul'a yolculuk yapan ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Vedat Karacan, uygulamayla sınır kapısından daha hızlı geçiş yaptıklarını söyledi.

AA'ya konuşarak PCR test raporu ile ilgili daha önce bazı sorunlar yaşadığını ifade eden Karacan, "Bazen internet çalışmadığı zaman belge aktif olmuyor ve beklerken gün burada geçiyordu. Belge telefonumdaydı şarjım bitti ve açılması için bekledim vakit kaybına neden oluyordu. Şimdi geçişlerimiz daha kolay." diye konuştu.

"Test istenmemesi mutlu etti"

Almanya'dan gelen Atilla Ateş ise belge zorunluluğunun kaldırılmasıyla sınır kapılarından geçişin daha hızlı olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'dan gelen Kadir Şerif ise Edirne'ye sık sık geldiğini belirterek, "PCR testi istenmemesi bizi daha mutlu etti. Kapıdaki işlemlerimizi hallettikten sonra yolumuza devam ediyoruz." dedi.