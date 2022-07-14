Sınır kapılarında yoğunluk var: 578 bin gurbetçi giriş yaptı

Sınır kapılarında yoğunluk var: 578 bin gurbetçi giriş yaptı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 19 günde ülkeye 578 bin gurbetçinin giriş yaptığı açıklandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek için çıktıkları uzun yolda ülkeye girişleri sürüyor.

Araçlarıyla yaşadıkları ülkelerden yola çıkanlar, yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

25 Haziran’dan beri 578 bin gurbetçi giriş yaptı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 25 Haziran'dan bu yana Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye, 430 bin gurbetçi giriş yaptı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 61 bin, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan 75 bin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan 12 bin gurbetçi ile toplam 578 bin gurbetçinin memleket hasreti bitti.

DHA'nın haberine göre gurbetçiler, geçen yıllara göre sınır kapılarından daha hızlı geçiş yaptıklarını dile getirdi.

Edirne'den 578 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı VİDEO

Hızlı geçişler için peron sayısı da artırıldı

Sınır kapılarında ise hızlı geçişler için peronlarda gümrük memuru ve polis sayısının artırıldığı gözlendi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı, 10'dan 12'ye çıkarıldı.

Gurbetçiler, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından rahat geçmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

“Türkiye'yi çok özledim”

Hollanda'dan ailesiyle yola çıkan Hakan Gülçiçek, Türkiye'yi çok özlediğini söyledi.

Türkiye'ye İsviçre ve İtalya'yı gezerek geldiklerini anlatan Gülçiçek, “Yollar çok iyi, kalabalık değil. Çok iyi geldik. İstanbul’a gidiyoruz daha sonra Trabzon sonra da Türkiye’yi dolaşacağız. Türkiye'yi çok özledim. Yemeklerini özlüyoruz. Ben musakkayı çok seviyorum. Özellikle denizi özlüyoruz. Yorgunluğu atacağız. Vücut değil de daha çok kafa yorgunluğunu atacağız. Türkiye ona iyi geliyor.” dedi.

“Bekleme hiç yoktu”

Fransa’dan Türkiye’ye gelen Esra Ceylan da “Çok güzel geçti, bekleme hiç yoktu. Kayseri, Antalya, Kars, Sivas gezeceğiz. Önce aile sonra gezme. 2 ay kalacağız.” diye konuştu.

“Hasret var, 40 senedir yurt dışındayız”

Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Erol Dulkadir ise “Kırşehir’e gideceğiz. 4 haftalığına geldik. Her sene 2 kere geliyorum. Bir kış, bir yazın geliyorum. Her şeyini özledim; havasını, suyunu, akrabalarımı, ülkemi özledim. Gelirken de bayrağın resmini çektim. Hasret var, 40 senedir yurt dışındayız, o kadar olacak. İlk İstanbul’a gideceğim; kaynanam, kayınbabam var ziyaret edeceğim sonra Ankara’ya geçeceğim. Ankara’da kızım var sonra da Kırşehir’e geçeceğim sonra da gezeceğiz.” dedi.