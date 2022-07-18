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    Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu devam ediyor

    Kapıkule Sınır Kapısı, gurbetçi günlerdir gurbetçi karşılıyor. Tatilde memleketlerine gelen gurbetçiler sınırlarda yoğunluk oluşturuyor.
    • 18.07.2022 - 11:44
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    Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu devam ediyor

    Yazları memleketleri Türkiye'nin hasret dolu yolunu tutan gurbetçilerin gelişleri sürüyor.

    Kapıkule Sınır Kapısı günlerdir yolcu sirkülasyonu halinde...

    Sınırda yoğunluk

    Sınıra gelen gurbetçi topluluğu günden güne artarken geçişlerdeki yoğunlukta azalma görülmedi.

    Bir diğer yandan gelişleri ekonomiye katlı sağlayan gurbetçilerin geçtiğimiz yılki 13 milyarlık katkısının bu yıl yüzde 20 oranında artacağı tahmin ediliyor.

    Sınır kapısını heyecanla geçen vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşıyor.

    "Türk bayrağını gördüğümüz zaman çok değişik hissediyoruz"

    Memleket hasretlerini gidermenin mutluluğunu yaşayan gurbetçilerden biri, "Bulgar tarafından Türk bayrağını gördüğümüz zaman çok değişik duygular hissediyoruz. Ailemizi ve akrabalarımızı göreceğiz, çok farklı bir duygu anlatılamaz. Türkiye'nin her şeyini özlüyoruz. Yemeğini, suyunu havasını ve sevdiklerimizi her şeyi özlüyoruz." dedi.

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