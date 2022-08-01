Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Edirne'deki otellere akın ediyor.

Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatili için anavatana dönüş hareketliliği sürüyor.

Memleket özlemlerini gidermek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Edirne Valiliği, geçtiğimiz temmuz ayında bir günde 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığını duyurmuştu.

Edirne'de mola veriyorlar

Tüm zamanların yolcu giriş rekorunun kırıldığı sınır kapısında gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmalarının ardından Edirne'de mola vermeyi tercih ediyor.

Bu kapsamda bölge esnafı ve otelciler de rekor girişten nasibini alıyor.





Bölge esnafına katkı sağlıyorlar

Sıla hasreti ile yola çıkan ve kentteki otellerde konaklayan gurbetçiler, konakladıkları süre zarfında çarşıları gezerek alışveriş yapıyor ve esnafa katkı sağlıyor.

İzinleri biten ve yaşadıkları ülkelere doğru dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler de yine Edirne’de dinlenmek üzere otellerde kalıyor.

Sınır kapısındaki uzun kuyruklardan oteller de nasibini alıyor VİDEO



"Burada hem ilk yorgunluklarını atıyorlar hem de şehir turu yapıyorlar"

Bu sene diğer yıllara göre gurbetçi misafirlerin gelişlerinde artış olduğunu söyleyen Otel İşletme Sorumlusu Can Pekbaş, bu yoğunluğu diğer yıllara nazaran biraz daha fazla hissettiklerini ifade etti. Pekbaş, "Biz de onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada hem ilk yorgunluklarını atıyorlar hem de şehir turu yapıyorlar. Bu sayede hem şehir esnafına hem de otellere katkı sağlıyorlar." dedi.

"Edirne'de kalmayı tercih ediyoruz"

Sırbistan’da çok beklediklerini ve yorulduklarını söyleyen gurbetçi Niyazi Ateş, "Sırbistan’da 15 saat bekledik çok yordu. Türkiye’ye giriş çok seri oldu. Gece gelip otelde kaldık. Birçok insan biraz daha sürelim İstanbul’da kalalım diyor. Biz Edirne’de kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü çarşıya çıkıyoruz, yapacağımız işler oluyor tanıdığımız yerler var. Edirne’yi seviyoruz. Çok mutluyuz Türkiye’de güvendeyiz." dedi.

"Burada çocukların sabit bir berberi var"

Vatana giriş yaptıkları için mutlu olduklarını belirten İlknur Ateş, "Her gelişte Edirne’de kalıyoruz. Bayağı güzel oluyor. Burada çocukların sabit bir berberleri var her gelişte ona gidiyoruz." dedi.

Selimiye Camii'ni de ziyaret ediyorlar

İHA'nın aktarımına göre; Belçika’dan gelen Mehmet Serbest, bu yıl Selimiye Camii’ni ziyaret ettiğinde meydanda yapılan düzenleme sonrası ortaya çıkan yeni halini çok beğendiğini belirtti.

Özellikle gece etrafının ışıklandırılmasının çok hoşuna gittiğini ve resmini çektiğini söyleyen Serbest, yapılan düzenlemenin muhteşem olduğunu dile getirdi.