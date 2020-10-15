Sınır ötesi harekatları sonrası 414 bin 61 Suriyeli geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır ötesi harekatlarla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

Türkiye'nin sınır ötesinde güvenliğini sağlamak ve Esad rejimi tarafından mağdur edilen Suriye halkının yerleşim yerlerini terörden arındırmak üzere girdiği Suriye topraklarına, bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatları kapsamında Türkiye'nin sınırı ve Suriye'nin terör ile donatılmış kentlerini terörden arındıran Türkiye, PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik büyük bir mücadele verdi.

'Suriye Görev Gücü' kapsamında görev yapan İçişleri Bakanlığı personeli ile Balıkesir Ayvalık'ta bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'deki son gelişmeler ile ilgili bilgi aktardı.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN BAŞARISI

Açıklamalarında, 21. yüzyılın gelişmiş medeniyetlerinin Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre rejisörlük yaptığını belirten Bakan Süleyman Soylu, bugüne kadar sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonların önemine değindi.

"414 BİN 61 SURİYELİ, ÜLKESİNE DÖNDÜ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde yüz binlerce Suriyelinin evlerine döndüğünün altını çizerek, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü." dedi.