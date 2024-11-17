Mehmetçik teröre geçit vermiyor.

Bu kapsamda sınır ötesi operasyon bölgelerinde hain teröristler hedef alındı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından açıklama yapıldı.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.