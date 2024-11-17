Haber Merkezi
Mehmetçik teröre geçit vermiyor.
Bu kapsamda sınır ötesi operasyon bölgelerinde hain teröristler hedef alındı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından açıklama yapıldı.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış