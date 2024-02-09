Terörle mücadele sınır ötesinde devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlendikleri başarılı operasyonlarla teröristler bir bir etkisiz hale getiriyor.
Bu kapsamda düzenlenen son operasyon da başarı ile sonuçlandı.
Teröristler etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinden 3 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Düzenlenen operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerinde toplam 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Toplam 5 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
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