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    Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı

    Türkiye'den, son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Suriye'nin kuzeyine tank, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.
    • 18.10.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:08
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    Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı

    Son günlerde Suriye'de sıkça yaşanan çatışmaların ardından, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bölgeye askeri araç sevkiyatı yapılıyor.

    Karayoluyla gönderilen zırhlı araç, tank ve mühimmatın, önce Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Müşterek Görev Merkezi'ne, oradan da Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları ile terörden arındırılan bölgelere yönlendirileceği öğrenildi.

    Gün boyu sürmesi bekleniyor

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre, geniş güvenlik tedbirleri arasında 4-5 araçlık konvoylar halinde yapılan sevkiyatların gün boyu sürmesi bekleniyor.

    Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı VİDEO

    Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı #1

    Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı #2


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