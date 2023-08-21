Sınır tanımayan denetim: Kırklareli’nde 362 kaçak göçmen yakalandı Kentte il jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 362 kaçak göçmen yakalanırken, 13 organizatör gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetimler sürüyor.

Denizde ve karada yapılan operasyonlarla çok sayıda göçmenler tespit ediliyor.

Ardından geri gönderme merkezlerine teslim ediliyor.

Bu süreçte bir operasyon da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılıyor.

1 haftalık denetim yapıldı

Son olarak hareketlilik Kırklareli'nde yaşandı. İ Jandarma Komutanlığı harekete geçerek yeni bir operasyonu başlattı.

Böylelikle düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 11 - 17 Ağustos tarihlerinde il genelinde önleyici devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

362 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 362 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 13 organizatör de gözaltına alındı.

2 tutuklu

Öte yandan, olaylarda kullanılan 11 araca el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı.