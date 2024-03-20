Sınırda 7 gün 24 saat nöbet: Hudut Kartalları göz açtırmıyor Suriye sınırında konuşlu Mehmetçik, hudutların güvenliğini kararlılıkla savunuyor. Mehmetçik, hem terörle hem de yasa dışı geçişle mücadele ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Sınırda görevli Mehmetçik, güvenliği kesintisiz sağlamak için elleri tetikte bekliyor.

Türk askeri, 7 gün 24 saat temelinde hareket ederek gözünü hedeften ayırmıyor.

Bu kapsamda Mardin'de Suriye sınırında hudut karakollarında görevli Mehmetçik'in bir günü görüntülendi.

Sınır hattında eller tetikte

Suriye sınırına yakın noktadaki karakollarda görevli Mehmetçik, kentte yaklaşık 150 kilometrelik sınır hattında konuşlu milli ve yerli teknolojilerle donatılan hudut karakollarında hem terörle hem de yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı sağlıyor.

Nusaybin ilçesinde Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik objektiflere yansıdı.

24 saat gözetliyorlar

Sınırı 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, milli ve yerli gelişmiş termal kamera, gece görüş dürbünü ve silahlarla vatan topraklarının güvenliğini sağlıyor.

Hem gözetleme kulelerinde hem de Görüntü İzleme Merkezi'nde sınır hattını kesintisiz izleyen askerler, hudut hattında meydana gelen olayları drone'la tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

Teyakkuz halinde hareket ediyorlar

Sınır hattı boyunca yer altından geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla inceleme yapan "hudut kartalları" sınırdaki kaçakçılık olaylarına karşı da sürekli teyakkuz halinde.

Eğitimlerle zinde kalan Mehmetçik, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görevini sürdürerek, vatandaşların ramazanı da huzur içerisinde geçirmesi için tedbirler alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)