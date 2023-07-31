Sınırda geçit yok! Hudut birlikleri 13 kişinin yasa dışı geçişini önledi Mehmetçik, sınır hattında ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi engelledi. Şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

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Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Sınırda hareketlilik

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Sınırda yaşanan hareketlilikte 13 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

9'unun FETÖ terör örgütü üyesi mensubu olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

"Hudut kartallarımız 13 kişiyi yakaladı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: