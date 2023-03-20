Sınırda geçit yok! Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi Güvenlik güçlerince sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişine izin verilmedi. Yapılan incelemelerde 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK örgüt mensubu olduğunu belirlendi.

Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

7 kişiye geçit verilmedi

Sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan ve ülkemizden de Yunanistan'da geçmeye çalışırken yakalananlardan 1'inin FETÖ terör örgütü üyesi, 1'inin de PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: