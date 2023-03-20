Sınırda geçit yok! Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.
Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.
Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.
Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.
7 kişiye geçit verilmedi
Sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan ve ülkemizden de Yunanistan'da geçmeye çalışırken yakalananlardan 1'inin FETÖ terör örgütü üyesi, 1'inin de PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.