Sınırda göçmenlere Yunan zulmü

Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere Yunan güçlerinin insanlık dışı uygulamaları objektiflere yansıdı.

Düzensiz göç dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Orta Doğu'da Batı'nın başlattığı ve devam eden çatışmalar, Afrika'da derinleşen yoksulluk nedeniyle milyonlarca insan yıllardır yollarda.

Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidarı ele geçirmesiyle artış gösteren düzensiz göçte en yoğun güzergah ise Türkiye ve Yunanistan sınırından geçiyor.

Akdeniz'de boğulmaktan kurtulan binlerce göçmen, Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarında adeta boğulmaktan beter oluyor.

Yunan'ın insanlık dışı uygulamaları

Denizde yakaladıklarının botlarını patlatarak ölüme terk edenler, karada yakaladıklarına da onur kırıcı şekilde muamele ediyor.

Yakaladıkları tüm göçmenleri anadan üryan soyan Yunan askerleri, göçmenlerin tüm eşyalarına, paralarına ve evraklarına el koyuyor.

Çırılçıplak soyup geri ittiler

Yunan askerlerinin yine aynı muamelelerle Türkiye sınırına çırılçıplak şekilde geri ittiği göçmenlerin o halleri objekfiflere yansıdı.

Daha insani şarlarda bir hayat kurabilmek için yollara düşen binlerce insan, Yunan sınırında, 'medeniyet beşiği' olarak adlandırılan Avrupa Birliği sınırları içinde insanlık suçlarına maruz kalıyor.

Her fırsatta dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan olayları en sert dille eleştirip insan hakları vurgusu yapan AB, Yunanistan'ın bu uygulamalarına sessizliğini sürdürüyor.