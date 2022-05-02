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    Sınırda görevli Mehmetçik bayramlaştı

    Askerler, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Aileleriyle bayramlaşan askerler duygu dolu anlar yaşadı.
    • 02.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 09:56
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    Sınırda görevli Mehmetçik bayramlaştı

    Yunanistan sınırında görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla kışlada karşıladı.

    Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı 3. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Rıza Demirayak, askerlerin bayramını kutlamak için Arda Hudut Bölüğü'ne geldi.

    Tabur komutanı, askerlerle bayramlaştı

    Yarbay Demirayak, Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Niyazi Yıldırım tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.

    Demirayak, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek kutladı.

    Aileleriyle görüntülü görüştüler

    Nöbet tutan askerleri ziyaret eden Demirayak, askerlerin aileleriyle telefonla görüntülü görüşmelerini sağladı.

    Demirayak, nöbet tutan bir askere ailesiyle görüşüp görüşmediğini sordu. Nöbetçi asker Murat Talha Erçelik de nöbette olduğu için henüz görüşemediğini söyledi.

    Duygusal anlar yaşandı

    Komutanının telefonu kendisine uzatmasıyla annesi Serpil, babası Durak ve kardeşi Osman ile görüntülü konuşan Erçelik, ailesinin bayramını kutladı, bu sırada duygusal anlar yaşandı.

    AA'nın haberine göre, ailesiyle görüştüğü için mutlu olduğunu dile getiren Erçelik, "Başta ailem, şehit yakınları ve gaziler olmak üzere aziz Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.

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