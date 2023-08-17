Sınırda ileri teknolojiyle göçmen akınlarına karşı etkin önlemler Yasa dışı geçişlerin engellenmesi, terör örgütü mensuplarının sızması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 83,6, Van hattında ise 127 kilometre modüler güvenlik duvarı örüldü… Elektro optik kulelerin inşa edildiği sınır hattı, bölgede güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerince gece gündüz gözetim altında tutuluyor…

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AA

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçün önemli bir aktörü…

Hem Avrupa hem de Asya'ya açılan kapısı olan Türkiye’de sığınmacılarla amansız mücadele devam ederken, kolluk kuvvetleri sadece yasa dışı geçişleri de engellemiyor.

Kaçakçıların ve teröristlerin korkulu rüyası olan güvenlik güçleri, Türkiye-İran sınırında önlemleri üst düzeyde tutuyor.

Güvenlik duvarı inşa edildi

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 83,6 kilometre güvenlik duvarı inşa edildi.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da şu ana kadar, ihale edilen 180 kilometrelik bölümün 127 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı.

Elektro optik kuleler yapıldı

12 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 160 kilometre güvenlik yolu yapıldı.

Hendek kazma işlemlerinin sürdüğü sınırın Van hattında haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 71'i tamamlandı.

32'sinin de teslim edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor

Hudut birlikleri ve komandolar, sınır hattında güvenliği sağlamak, geçişleri engellemek amacıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gece gündüz görev yapıyor.

Elektro optik kule sistemleri üzerinde ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 10 kilometre mesafeden tespit yapabilen Şahingöz termal kamera, 40 kilometre mesafeden tespit yapabilen ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi, SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi, termal ve PTZ kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle sınırı sürekli kontrol altında tutan güvenlik güçleri, "HIZIR" adı verilen taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bölgede devriye atarak menfezleri, köprü altlarını kontrol ediyor.

Tünel var mı yok mu bakılıyor

Tünel arama cihazıyla bölgede tünel olup olmadığını denetleyen, insansız hava aracıyla güvenlik duvarı ve çevresinde keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenler, bölücü terör örgütü mensupları ve kaçakçıların ülkeye giriş ve çıkışlarını engellemek için gözlerini sorumluluk alanlarından ayırmıyor.