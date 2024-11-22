Sınırda insan kaçakçılığı yapmıştı: Rütbesi geri alınan Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz haziran ayında Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan Bilal Çokay isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, adı geçen general ve diğer askeri personel hakkında savcılığın soruşturma açtığını duyurmuştu.

Olay sonrası Bilal Çokay gözaltına alındı.

SINIRDA İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ankara'da gözaltına alınan Bilal Çokay Şanlıurfa'ya getirildi.

Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananların ardından rütbesi geri alınan Çokay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

11 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Suriye'den Türkiye'ye makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında yargılama süreci sona erdi.

Mahkeme, soruşturma kapsamında rütbesi geri alınan Çokay'a 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.