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Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuldu.

MSB kaynaklarından, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili yeni karar duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sınırda adı insan kaçakçılığı olayına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesinin geri alındığını duyurdu.

TSK'DAN AYIRMA CEZASI VERİLEREK RÜTBESİ GERİ ALINDI

MSB kaynakları, Suriye sınırında adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili, “Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır.” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haziran ayında Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan Bilal Çokay isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, adı geçen general ve diğer askeri personel hakkında savcılığın soruşturma açtığını duyurmuştu.

Olay sonrası Bilal Çokay gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan Bilal Çokay Şanlıurfa'ya getirildi.

Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.