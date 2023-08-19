Sınır'da kaçak geçiş hareketliliği! 25 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişiden 6'sının FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet... Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor. Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 25 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Şahısların arasında, terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı. "6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu" Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakaladı.



Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.