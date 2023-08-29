Sınırda kaçak geçiş hareketliliği! 6 kişi yakalandı
ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, sınırda yasa dışı geçişlere izin vermiyor.

Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Terör bağlantı oldukları belirlendi

Son olarak yurdun sınırlarında yeni bir hareketlilik yaşandı.

Yapılan incelemelerde, şahısların terörle bağlantılı oldukları belirlendi.

6 kişi yakalandı

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Sınırda kaçak geçiş hareketliliği! 6 kişi yakalandı