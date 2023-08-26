Sınır'da yasa dışı geçişe izin yok! Mehmetçik, 16 şüphelinin geçişini engelledi

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Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...
Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.
Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.
9'u FETÖ'cü çıktı
Sınırda yaşanan son hareketlilikte 16 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalananlardan 9'unun FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
MSB açıkladı
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.