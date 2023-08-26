Sınır'da yasa dışı geçişe izin yok! Mehmetçik, 16 şüphelinin geçişini engelledi Kahraman Mehmetçik, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiden 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.

9'u FETÖ'cü çıktı

Sınırda yaşanan son hareketlilikte 16 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalananlardan 9'unun FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

MSB açıkladı

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: