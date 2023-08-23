Sınırdan geçit yok! Hudut birlikleri 13 kişinin yasa dışı geçişini önledi

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Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

13 kişiye geçit verilmedi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 13 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Şahısların arasında FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 10 kişi de yer aldı.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.