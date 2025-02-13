Sınırdan kayıtsız para geçiren Türk, Bulgar gümrüğüne 250 bin euro kaptırdı

İHA

Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde para geçişleri, gümrük görevlilerince engelleniyor.

Belli bir oranda vergi vermek istemeyenler ve kara para kaçırmaya çalışanlar ise bu beyanda bulunmadan gizli bölmelerle paraları geçirmeye çalışıyor.

Bu yolla para kaçırmaya çalışanlar ise şimdiye kadar milyonlarca lira parayı Sırp ve Bulgar gümrüğüne kaptırdı.

Bu vakalara bir yenisi daha eklendi.

PARA BEYANINDA BULUNMADI

Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıyan tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı'na geldi.

Türkiye'ye geçmek isteyen S.A. isimli Türk vatandaşın kullandığı tır, detaylı arama için Bulgar görevlileri tarafından kontrol noktasına alındı.

Gümrük kontrol noktasında, S.A. isimli Türk vatandaşı şoför, Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.

KOLTUKTA GİZLİ 250 BİN EURO BULUNDU

Gümrük denetimleri sırasında müfettişler, şoför mahallinde kağıtlara sarılı halde euro banknotları buldu.

Yolcu kabininde yolcu koltuğunun altındaki zeminde fabrikasyon yapılmış bir boşluğa gizlediği toplam 245 bin euroya el konulurken olayla ilgili soruşturma, Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.

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