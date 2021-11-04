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Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.
- İHA
- 04.11.2021 - 15:57
- Güncelleme : 04.11.2021 - 17:16
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
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Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.