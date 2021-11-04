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    Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:16
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    Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

    Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

    ENSELENDİ

    Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.

    Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı #1

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