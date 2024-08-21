Sınırlardan geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı

Haber Merkezi
Hudut Kartalları sınırlarda göz açtırmıyor...
Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonu duyurdu.
5 KİŞİ YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.
4'Ü FETÖ, DİĞERİ PKK ÜYESİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış