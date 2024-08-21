Sınırlardan geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı

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Hudut Kartalları sınırlarda göz açtırmıyor...

Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonu duyurdu.

5 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.

4'Ü FETÖ, DİĞERİ PKK ÜYESİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.