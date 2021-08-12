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    Sinop Ayancık karayolunda ulaşım yeniden sağlandı

    Karayolları ekipleri, çöken yolda onarım işlemi gerçekleştirdi. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak yeniden başladı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:08
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    Sinop Ayancık karayolunda ulaşım yeniden sağlandı

    Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden Sinop Ayancık karayolu da etkilendi.

    İlçede dün yaşanan selde karayolunun yedinci kilometresinde çökme meydana geldi.

    YOLUN ÇÖKEN BÖLÜMÜ ONARILDI

    Karayolları ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yolun çöken bölümüne 16 büz yerleştirilerek, üzerine toprak serildi.

    Büzlerle alt tarafından suyun geçişine izin verilen yolda, kontrollü olarak tek şeritten ulaşım yeniden sağlandı.

    Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı VİDEO

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    İş makineleri ile yolda genişletme ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

    Sinop Ayancık karayolunun sel nedeniyle çöken kısmı, ulaşıma açılmasının ardından havadan görüntülendi.

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