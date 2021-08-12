Sinop Ayancık karayolunda ulaşım yeniden sağlandı

Karayolları ekipleri, çöken yolda onarım işlemi gerçekleştirdi. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak yeniden başladı.

Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden Sinop Ayancık karayolu da etkilendi.

İlçede dün yaşanan selde karayolunun yedinci kilometresinde çökme meydana geldi.

YOLUN ÇÖKEN BÖLÜMÜ ONARILDI

Karayolları ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yolun çöken bölümüne 16 büz yerleştirilerek, üzerine toprak serildi.

Büzlerle alt tarafından suyun geçişine izin verilen yolda, kontrollü olarak tek şeritten ulaşım yeniden sağlandı.

Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı VİDEO



HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İş makineleri ile yolda genişletme ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Sinop Ayancık karayolunun sel nedeniyle çöken kısmı, ulaşıma açılmasının ardından havadan görüntülendi.