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    Sinop, bayramda çekim noktası oldu

    Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bayram tatilinde yine birçok kişinin uğrak noktası oldu.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 21:16
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    Sinop, bayramda çekim noktası oldu

    Sinop, Türkiye'nin yeni tatil cennetlerinden biri olmaya aday...

    Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, koronavirüs salgını sürecinde olunmasına rağmen kalabalık bir tatil dönemi geçirdiklerini söyledi.

    "SİNOP'A YOĞUN BİR TALEP OLDU"

    Kente, 70 bine yakın araç girişinin olduğunu belirten Ayhan, "İnsanlar pandemi nedeniyle evlerinde çok sıkılmış olmalılar ki Sinop'a yoğun bir talep oldu. Özellikle plajlar ve sahil kesimlerinde ciddi bir kalabalık yaşadık. Pandemi sürecinde oluşan bu yoğunluk bizi biraz endişelendirdi. Çünkü Sinoplular maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok hassas davranıyorlar. Ancak dışarıdan gelen misafirlerimizde maalesef bunu pek göremedik" dedi.

    Sinop, bayramda çekim noktası oldu #1

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